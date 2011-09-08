Аеропорт «Бориспіль» за 8 місяців збільшив пасажирооборот на 21%

Всього за 8 місяців 2011 року міжнародний аеропорт «Бориспіль» прийняв 5 млн. 290 тис. 700 пасажирів, що відносно аналогічного періоду 2010 року більше на 21%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, головний аеропорт країни забезпечив обслуговування 70 тис. 484 рейсів (що на 13% більше, ніж торік). Загальна кількість оброблених вантажів зросла до 19 440 тонн, пошти - до 3 450 тонн (на 15-16% більше відносно аналогічного періоду минулого року).

Зокрема, в серпні в аеропорту «Бориспіль» обслуговувались 936 тис. 500 пасажирів, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаємо, що в липні ц.р. послугами головних повітряних воріт країни скористалося 910 тис. 285 пасажирів.

У серпні в аеропорту прийняли 5151 рейс, відправили - 5 137. Протягом місяця було оброблено 2658 тонн вантажів (приріст склав 27%) і 448 тонн пошти (на 30% більше відносно минулого року).

Як наголошується в повідомленні, з метою створення належного рівня обслуговування в умовах зростаючого пасажиропотоку в аеропорту впроваджуються нові моделі обслуговування пасажирів і авіакомпаній. Зокрема, з 1 вересня ц.р. в терміналі «В» «під одним дахом» були об'єднані технологічні схеми обслуговування міжнародних та внутрішніх рейсів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує більше 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.