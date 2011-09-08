Україна матиме дороги європейської якості - Колесніков

Україна в найближчі чотири роки буде мати кілька автострад європейської якості.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«План розвитку доріг на найближчі чотири роки дозволить Україні мати дійсно кілька європейських автострад», - сказав він.

Зокрема, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, трасу Київ-Житомир планується добудувати до кінця жовтня 2011 р., роботи з благоустрою завершаться у березні-квітня 2012 р.

Міністр зазначив, що в цілому Україна вже за 10 років буде мати дороги європейського зразка.

«Хоча за оцінкою УЄФА Україні потрібно 30 років, я думаю Україна впорається за 10 років - щоб дороги були не гірші, ніж східноєвропейські», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня 2011 року, відкрито рух на ділянці в 88,1 км автомобільної дороги М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ - ділянка від Сумської області до державного кордону України з Росією.