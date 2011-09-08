«ЗАЗ» у січні-серпні збільшив виробництво на 65%

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, м. Запоріжжя) в січні-серпні цього року збільшив виробництво автомобілів на 64,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 39,674 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАЗу.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, завод виробив: ЗАЗ - 7 автомобілів, ВАЗ - 1 964, Chance - 17 590, Sens -3813, Lanos - 8 178, Ланос - фургон - 648, ZAZ Forza - 1 561, А13 - 2 523, Chevrolet - 524, Kia - 2 597, ТАТА - 176, автобуси - 93.

Також у повідомленні зазначено, що в січні-серпні ЗАЗ експортував 19 446 автомобілів, що на 62,2% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації «Укравтопром», в 2010 році ЗАЗ скоротив виробництво легкових автомобілів на 3,8%, порівняно з 2009 роком, до 42,266 тис. штук. У 2010 році ЗАЗ збільшив виробництво автобусів на 86,9%, порівняно з 2009 роком, до 344 штук, а також збільшив виробництво вантажних автомобілів на 40,4%  - до 2855 штук.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» - успішне багаторічне співробітництво з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.