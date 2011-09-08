«МТС Україна» почала забезпечувати послугами зв'язку «Укренерго»

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» переміг у тендері на надання послуг мобільного зв'язку для НЕК «Укренерго». Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

МТС почала забезпечувати послугами мобільного зв'язку та передачі даних, у тому числі і в роумінгу, Національну енергетичну компанію (НЕК «Укренерго»). Зв'язком МТС, зокрема, користується менеджмент «Укренерго», інженерно-технічний персонал, інспектори енергонагляду. Компанія використовує послугу передачі даних з 132 об'єктів по всій Україні.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

Мережа ПрАТ «​​МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,73 млн. абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).