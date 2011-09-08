"Інком" почав роботу над проектом впровадження Service Desk для ДТЕК

Компанія "Інком" почала роботу над масштабним проектом впровадження Service Desk для IT-підрозділів ДТЕК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Інком».

Впровадження цього проекту дозволить істотно підвищити якість, ефективність і оперативність наданих підприємством послуг.

В рамках проекту планується оптимізувати прийом, облік, маршрутизацію та виконання звернень за допомогою колл-центру, електронної пошти, порталу самообслуговування і засобів ITSM-системи за рахунок створення єдиної точки контакту з клієнтами.

Проект виконується на платформі IBM Tivoli 7.2, що, в свою чергу дозволить ІТ-підрозділам автоматизувати та формалізувати ручні операції, знизити тимчасові витрати на обслуговування клієнтів та уникнути помилок в роботі.

Розвиток проекту передбачає впровадження процесів управління інцидентами, запитами на обслуговування, проблемами, експлуатацією, забезпеченням, рівнем послуг, каталогом послуг, конфігураціями і базою знань. Також планується побудова колл-центру і його інтеграція з SAP Solution Manager, а на заключному етапі - організація процесів управління змінами, релізами, фінансами, потужністю і доступністю.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

Компанія "Інком" - інтегратор інформаційних технологій. Має 30 філій по всій території України, а також представництва в Республіках Білорусь та Казахстан.