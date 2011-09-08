Кількість доменів третього рівня в домені.UA виросло до 572,6 тис.

Кількість доменів третього рівня в українському домені.UA у серпні 2011 року збільшилося в порівнянні з попереднім місяцем на 0,35% (на 2 тис.) - до 572,6 тис. Про це повідомили УНІАН у компанії «Хостмастер».

Основне зростання числа доменів відбувся за рахунок збільшення числа доменів com.ua (на майже 3 тис. доменних імен), у серпні кількість доменів цієї доменної зони в Україні склало 223,9 тис. Досить високі темпи зростання продемонстрували також домени in.ua (більше 300 сайтів), net.ua (більше 300 сайтів) та ін. У ряді доменних зон спостерігалася негативна динаміка. Так, у серпні зменшилася кількість доменів cv.ua (більш ніж на 600 доменів), rv.ua (майже на 400), pl.ua (більш ніж на 400) та деяких інших.

Кількість доменів другого рівня в українському домені. UA збільшилася в серпні 2011 року порівняно з липнем більш ніж на 1,6% - до 12 148 доменів.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмастер» створено в 2001 році провідними українськими фахівцями в області Інтернет-технологій - адміністраторами домену першого рівня. UA та публічних доменів другого рівня *. UA. Всі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену. UA та публічних доменів у ньому.