Офіційним дистриб'ютором Great Wall в Україні стало ТОВ «Богдан-Індустрія»

ТОВ «Богдан-Індустрія» (м. Київ) стало новим офіційним дистриб'ютором китайського автомобільного виробника Great Wall Motor Company Limited.

Як повідомили УНІАН у компанії «Богдан-Індустрія», офіційний договір сторони підписали 8 вересня.

«Сьогоднішня подія є вкрай важливою для нашої компанії, з огляду на стратегічні цілі по завоюванню європейських ринків. Український ринок є ключовою ланкою на цьому шляху і вже більше року ми пильно вивчали ситуацію кон'юнктуру і оцінювали тенденції розвитку автомобільного ринку України», - зазначив віце-президент Great Wall Motor Company Сін ВЕНЬЛІНЯ.

За його словами, зростання українського авторинку останнім часом дозволяє з упевненістю вважати, що існує можливість реалізувати амбітні плани з нарощування присутності бренду в регіоні вже в найближчі півроку.

«Ми підійшли до вибору нашого партнера в Україні дуже серйозно, приділяючи найбільшу увагу таким критеріям, як досвід компанії в реалізації автомобілів на національному ринку, ділова репутація, відповідність усім критеріям, які висуваються до дистриб'ютора Great Wall Motor», - зазначив С.ВЕНЬЛІНЯ.

За його словами, найближчим часом планується почати продаж модельної лінійки Great Wall в Україні, представленої в трьох сегментах: позашляховики Haval, пікапи Wingle, легкові Voleex.

У свою чергу, як зазначив директор ТОВ «Богдан-Індустрія» Борис ТКАЛЕНКО, «ми розраховуємо до кінця вересня 2011 поставити автомобілі в усі дилерські центри і вже в жовтні почати продажі модельного ряду Great Wall - сегменту SUV (рамні позашляховики Haval H3 і H5 ), Pick-Up (Wingle 5) і легкового (хетчбек Voleex C10 і седан C-класу Voleex C30)».

За його словами, «Богдан-Індустрія» в даний час активно розширює дилерську мережу Great Wall, яка до кінця вересня буде налічувати не менше 10 торгово-сервісних центрів в різних регіонах України.

Як повідомлялося, раніше (з 2007 року) ексклюзивним дистриб'ютором Great Wall в Україну була компанія "Атлант-М Китайські автомобілі", але з 2009 року вона закупівлю автомобілів в Китаї не проводила. У 2010 році в Україні було продано лише 10 автомобілів Great Wall. У 2007 році збірку позашляховиків і пікапів Great Wall для "Атлант-М" здійснював Кременчуцький автоскладальний завод, що входить до Групи компаній "АІС".

За повідомленням інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, зміна дистриб'ютора продиктована тим, що Great Wall Motor Company незадоволена ситуацією, яка склалася на українському ринку з просуванням автомобілів Great Wall.

Довідка УНІАН. Great Wall Motor - найбільший холдинг у Китаї по виробництву автомобілів, що складається більш ніж з 10 дочірніх компаній, які займаються виробництвом автомобілів, вантажівок і автобусів, а також науковими дослідженнями і досвідченими конструкторськими розробками.

ТОВ «Богдан-Індустрія» є дистриб'ютором в Україні автомобілів марки «Богдан» виробництва автомобільного заводу «Богдан» (дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 2» ПАТ «Богдан Моторс»), а також займається реалізацією запчастин і комплектуючих до автомобілів.