Росія може відмовитися від підтримки своїх авіабудівників - Медведєв

Москва. Росія може відмовитися від підтримки своїх авіабудівників на користь покупки літаків за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на нараді з розслідування причин катастрофи літака «Як-42» під Ярославлем.

«З цієї проблеми уряду доведеться, мабуть, приймати дуже непросте рішення, бо далі так неможливо, з таким парком. Цінність людського життя вище, ніж всі інші міркування, включаючи підтримку національного виробника», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми повинні підтримувати своїх. Якщо наші не здатні розкрутитися, треба купувати повітряні судна за кордоном», - підкреслив він.

Президент РФ сказав, що дасть відповідні доручення уряду.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, потрібно звернути особливу увагу на підготовку кадрів. При цьому він зазначив, що більшість льотних пригод відбувається все-таки не через відмов техніки, а через порушення правил, які діють в цивільній авіації.

Як відомо, Росія та Україна реалізовують низку спільних проектів у галузі літакобудування. Зокрема, в кооперації з Україною у Воронежі проводиться регіональний близькомагістральний літак Ан-148.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту повітряного судна перебувала хокейна команда «Локомотив» (м. Ярославль). Члени «Локомотива» летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

З 45 осіб двоє - член екіпажу Олександр СИЗОВ і хокеїст Олександр ГАЛІМОВ - вижили, однак знаходяться в лікарні у важкому стані.