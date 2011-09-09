«Укрзалізниця» починає створення безстикових стрілочних переводів за новою технологією

«Укрзалізниця» вперше здійснить створення безстикового стрілочного переводу (Дн345) за допомогою технології алюмінотермічного зварювання.

Про це повідомляє УНІАН прес-служба відомства.

Зокрема, в першу чергу такий вид переводів планується задіювати на напрямах впровадження швидкісного руху (Львів-Київ-Полтава-Донецьк) для забезпечення плавності і комфортності руху поїздів.

За даними відомства, існує три технології алюмінотермічного зварювання: «Рельтехінтернаціональ» (Франція, Словаччина), «Електротерміт» (Німеччина), ЗАТ «Сила» (Росія). Всі ці способи зварювання використовуватимуться на залізницях України. Після зварювання і двічі на рік під час весняних та осінніх комісійних оглядів проводитиметься контроль.

Нагадаємо, в 2005 році «Укрзалізниця» вже проводила випробування безстикових стрілочних переводів на відрізку дороги Київ-Москва (станція Халимоново). За даними фахівців, випробування пройшли успішно.