Для розслідування ДТП у Чернігівській області створена урядова комісія

За дорученням прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА створена міжвідомча комісія для розслідування причин дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 8 вересня на 44-му кілометрі автомобільної дороги Чернігів - Сосниця (Менський район Чернігівської області).

Про це УНІАН повідомляє Міністерство інфраструктури.

Глава уряду розпорядився вжити заходів для ліквідації наслідків аварії, а постраждалим і членам сімей загиблих надати відповідну допомогу.

Крім того, він доручив вжити вичерпні заходи для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та попередження надзвичайних подій на автомобільному транспорті.

За уточненими даними міністерства, 8 вересня о 18 год. 00 хв. у Чернігівській області на 44км +500 м автодороги Р-12 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч - Ніжин - Бахмач - Дмитрівка водій вантажного автомобіля Вольво-FH-12, рухаючись у напрямку м. Чернігів, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-313 СDІ, водій якого здійснював перевезення 9 пасажирів по міжобласному маршруту Київ - Чернігів - Короп.

В результаті події водій і 8 пасажирів автобуса Мерседес-Бенц-313 СDІ загинули на місці, один пасажир автобуса отримав травми та був доставлений до лікарні.

Попередня причина події - порушення правил дорожнього руху водієм вантажного автомобіля Вольво-FH-12.