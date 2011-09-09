«Укрзалізниця» буде преміювати комерційних агентів при виконанні плану

«Укрзалізниця» затвердила рекомендоване положення про преміювання комерційного агента, який працюватиме на автоматизованому робочому місці й виконає заплановані показники.

Як повідомляє прес-центр відомства, з цією метою наказом «Укрзалізниці» рекомендовано встановити преміювання комерційного агента: у разі виконання плану навантаження - 10%, плану вивантаження - 10%, плану загального відправки вагонів у середньому за добу - 10%, норм простою під однією вантажною операцією - 5%. Крім того, за кожний відсоток перевиконання плану розмір премії буде збільшуватися на 0,5%, але не більше 5%. Нарахування премії буде проводитися на посадовий оклад за фактично відпрацьований час.

Такі заходи, на думку керівництва залізничного відомства, посилять мотивацію працівників і підвищать ефективність комерційної експлуатації залізниць в умовах інформатизації вантажних перевезень.

Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року на залізницях України був введений електронний документообіг при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні. Враховуючи це, для фахівців, що оформляють документи при вантажних перевезеннях, буде проведено спеціальне навчання для отримання нової професії - агента комерційного. Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК дав доручення визначити потребу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для роботи на посаді «Агент комерційний» і до листопада поточного року на базі Центру професійного розвитку персоналу залізниць провести цільове навчання працівників, які визначені для заміщення новоутвореною посади.