Продажі нових легкових авто в Україні зростуть на 40% - учасник ринку

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2011 році зростуть на 40%, порівняно з 2010 роком, і складуть близько 210-215 тис. штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління Корпорації «УкрАВТО» з продажу автомобілів та розвитку дилерської мережі В'ячеслав ПОВРОЗНИК, у ході прес-конференції в рамках «Столичного Автошоу-2011», яке відкрилося у Києві в п'ятницю, 9 вересня.

За його словами, український авторинок поступово відновлюється, про що свідчать результати продажів у січні-серпні, які на 40% перевищують результат аналогічного періоду 2010 року, а також активізація банківських структур з видачі роздрібних кредитів.

При цьому він спрогнозував, що у 2012 році продажі нових легкових автомобілів в Україні можуть зрости щонайменше на 20% порівняно з 2011 роком, склавши близько 250 тис. штук.

«Думаю, наступного року буде мінімум 20%-е зростання і загальний ринок легкових авто складе 250 тис. штук», - сказав він.

Факторами зростання ринку в 2012 році експерт вважає, зокрема, розвиток інфраструктури в рамках підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012.

«Передумови є - стабільно розвивається інфраструктура, йде підготовка до Євро-2012, йдуть потужні інвестиції, поряд з цим спостерігається робота середнього та великого бізнесу, відкриваються аеропорти - безумовно, це тягне споживчий попит, і, безумовно, теж буде зростання ринку - може, більш мінорне, ніж цього року, але стабільне», - зазначив В.ПОВРОЗНИК.

Як повідомлялося, у 2010 році в Україні було продано 162,6 тис. легкових автомобілів. В поточному році прогнози варіювалися від збереження торішнього рівня до зростання на 10-25%.