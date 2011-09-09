Залізничні рефрижераторні перевезення за сім місяців зросли на 5%

В Україні за сім місяців 2011 року залізничні рефрижераторні перевезення (перевезення вантажів, які швидко псуються) зросли на 5% - до 484 тис. тонн.

Як повідомляє УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», в Україні їх забезпечує Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», який підпорядкований «Укрзалізниці».

Переважно здійснювалися перевезення вантажів в ізотермічному рухомому складі, а також у критих вагонах з утепленим кузовом.

У структурі вантажів, що перевозяться рухомим складом приписки «Укррефтранс», переважали кондитерські вироби - 38,3%, пиво - 27,6%, напої мінеральні та води - 9,0%, консерви - 5%, м`ясо та м`ясопродукти м`які - 3, 3%, інші продовольчі вантажі - 10,5%, основні непродовольчі вантажі: вироби з паперу - 2,3%, скловироби - 2,0%, електропобутові вироби - 1,0% та інші непродовольчі вантажі - 6, 3%.

Довідка УНІАН. «Укррефтранс» здійснює перевезення широкої номенклатури вантажів, як таких, що швидко псуються, так і звичайних, оскільки має власний парк залізничного рухомого складу, зокрема рефрижераторні секції і рефконтейнери, вагони-термоси, фітингові платформи для перевезення великотоннажних контейнерів, криті вагони з утепленим кузовом для перевезення тарних і пакетованих вантажів, а також продовольчих вантажів, криті універсальні вагони.

«Укррефтранс» виконує функції і оператора, і експедитора, надає власний рухомий склад для перевезень вантажів територією України, країн СНД і Балтії, а також у такі країни, як Туреччина, Болгарія, Румунія, Словаччина, Польща та Угорщина.