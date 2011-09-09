Новий термінал аеропорту «Донецьк» побудують до 28 грудня, а відкриють в березні 2012 року

Новий термінал міжнародного аеропорту «Донецьк» буде побудовано до 28 грудня нинішнього року, а для польотів його відкриють в березні наступного, 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ на прес-конференції в Донецьку, де перебував із робочою поїздкою.

Кажучи про терміни здачі терміналу в експлуатацію, він відзначив: «Я абсолютно іпевнений - у нас до 28 грудня будівельні роботи будуть закінчені». При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ додав: «Але у нас є час до літнього розкладу, до останньої неділі березня на тренування персоналу. Адже ми не можемо персонал готувати теоретично, тобто в чистому полі, ми маємо готувати його тут. Тому для польотів авіакомпаній термінал буде відкритий в останню неділю березня».

Міністр інфраструктури також повідомив, що на початку наступного року термінал почне приймати внутрішні рейси.

Нагадаємо, в аеропорту «Донецьк» ведуться роботи з будівництва і реконструкції до Євро-2012 аеровокзального комплексу. Загальна вартість цього проекту, включаючи будівництво нового терміналу, естакади, автостоянки і привокзальної площі, відповідно до цільової програми становить 1399,2 млн. грн. (з державного бюджету – 1136,8 млн. грн., з місцевого бюджету – 262,4 млн. грн.).

Довідка УНІАН. Новий термінал донецького аеропорту – це 6-поверхова будівля, його висота 19 метрів, а в найвищій частині - 23 метри. У проектуванні передбачено, щоб потоки пасажирів, які прилітають і вилітають, не перетиналися. До терміналу примикає естакада з трьома смугами руху, що дозволить приймати громадський і особистий транспорт, пішоходів

Пропускна спроможність терміналу - до 3,1 тис. пасажирів на годину.