Розробник Берлінського університету створив «телефон майбутнього»

Розробник із Берлінського університету мистецтв Фабіан ХЕММЕРТ представив мобільний телефон, здатний передавати обійми і поцілунки за тисячі кілометрів, що розділяють абонентів, повідомляє Газета.Ru.

Прототип такого смартфону було вперше показано публіці на технологічній конференції Mobile HCI, що відбулася в Стокгольмі.

«Мобільні телефони практично не використовують можливість людини відчувати щось фізично», – заявив Ф.ХЕММЕРТ на презентації. «Вони прекрасні, якщо йдеться про обмін повідомленнями, відео або «голосом», але вони не дають нам відчуття близькості співбесідника», – сказав науковець.

Головним технологічним секретом таких телефонів є «силові сенсори», встановлені з боків пристрою. Залежно від того, якого роду відчуття необхідно передати співбесідникові, сенсори надсилають відповідні сигнали до «браслета», який треба надіти для того, щоб відчути, наприклад, обійми. Крім цього, телефони майбутнього вміють передавати «дихання» співбесідника, впливаючи на повітря, а також поцілунки. Для правдоподібності відчуття пристрій обладнали спеціальним «вологим» сенсором, який «залишає слід» поцілунку на щоці чи вустах «одержувача» залежно від ступеня «вологості», що надсилається першим абонентом.

Незважаючи на те, що розробка Ф.ХЕММЕРТА зацікавила учасників конференції, його колеги впевнені, що подібні телефони не з`являться у вільному продажі найближчим часом. Деякі з них називають ідею вченого «вигадкою» – «незручною, відволікаючою» і навіть «огидною». Проте вчений не переймається, заявляючи, що «і це добрий результат». «Головне, що з цього почнеться обговорення того, яким ми хочемо зробити наше спілкування в майбутньому», – вважає він.