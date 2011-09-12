ДТП у Маріуполі: загинули троє осіб, ще троє травмовані

У Маріуполі внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля DAF з легковим автомобілем Geely троє осіб загинуло, ще трьох постраждалих у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до міської лікарні. Як повідомляє прес-служба МНС України, дорожньо-транспортна пригода сталася рано вранці 11 вересня. За фактом ДТП правоохоронними органами проводиться розслідування.

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