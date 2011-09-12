На в'їзді до Севастополя відкрили дворівневу дорожню розв'язку

У Севастополі у суботу, 10 вересня, на в'їзді до міста з сімферопольського і ялтинського напрямків, на перетині Балаклавського і Міського шосе, урочисто відкрили добудовану за один місяць дворівневу дорожню розв'язку, будівництво якої почалося в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, реконструйований шляхопровід покликаний забезпечити безперебійний і безаварійний рух вантажного і легкового автотранспорту, особливо у напрямку морського порту в Очеретяній бухті і до залізничної станції. Крім того, дорожня розв'язка буде основою початку об'їзної дороги, будівництво якої планується почати вже в поточному році.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА на урочистому мітингу підкреслив: «Цей знаковий об'єкт свідчить про те, що Україна живе, розвивається, будує. За місяць освоєно більш як 61 млн. грн. для того, щоб цей шляхопровід відкрив дорогу до Севастополя. Це важливий в'їзд до Севастополя».

За твердженням міського голови, «місяць тому було ухвалено рішення відкрити цей шляхопровід. Без підтримки президента і без фінансування цього проекту такої б розв'язки не було».

Голова Севастопольської міськради Юрій ДОЙНИКОВ в ході виступу зазначив, що «будівництво і реконструкція ділянки дороги (мається на увазі будівництво автодороги «Севастополь – Балаклава», дворівнева транспортна розв'язка на перетині Балаклавського і Міського шосе під офіційною назвою «Транспортна розв'язка з мостом на 7 км. Балаклавського шосе» - його третій етап — УНІАН) ведеться з 2007 року. Ці чотири роки з різною інтенсивністю будувалася траса від Ялтинського кільця до цієї чудової розв'язки». Як додав Ю.Дойников, «якщо раніше цей в'їзд (у місто) міг забезпечити 10 тисяч автомобілів за добу, то тепер - до 40 тисяч».

Керівник Державної служби автомобільних доріг України Володимир ДЕМІШКАН під час виступу заявив, що «за 20 днів це четвертий (в Україні) об'єкт, який ми здаємо в експлуатацію». За його словами, «це все робиться в рамках програми (передвиборної) Президента України «Україна для людей». Як сказав В.Демішкан, Президентом України перед шляховиками поставлено завдання в 2011 році здати в експлуатацію півтори тисячі кілометрів автодоріг.