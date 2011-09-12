У Вінницькій області мережа АЗС за рік зросла на 23%

У Вінницькій області на балансі підприємств, що здійснюють реалізацію нафтопродуктів, станом на 1 вересня 2011 року перебуває 301 автозаправна станція (АЗС), що більше, ніж за минулий період на 56 одиниць, або на 22,9%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Станом на 1 вересня 2011 року, роздрібний продаж нафтопродуктів на території області здійснювали 94 суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи - підприємці).

Значна кількість АЗС - 131 (43,5%) зосереджена в обласному центрі. Витрати населення на придбання світлих нафтопродуктів через торговельну мережу за січень- серпень 2011 року становили 1367,2 млн. грн. (886,5 млн. грн. було витрачено на придбання бензину, 405,5 млн. грн. - дизельного пального (газойлю), 75,2 млн. грн - газу стислого і зрідженого).

У січні-серпні 2011 року суб'єктами господарювання (юридичними особами і фізичними особами - підприємцями) через мережу автозаправних станцій у натуральному вимірі було реалізовано бензину моторного 69,5 тис. т, що менше, ніж за відповідний період минулого року на 1,6 тис. т, або на 2,3%, дизельного пального - 37,0 тис. т, що менше на 0,2 тис. т, або на 0,5%.

Аналіз продажу бензину автомобільного за марками свідчить про те, що найбільший попит мав бензин марки А-90-93, його питома вага в структурі продажу становила більш як половину (50,3%), на бензин марки А-94-98 припадає 42,5%, марки А-72-80 - 7,2%.

На 1 вересня поточного року на АЗС і АГНКСув залишках налічувалося 3605,8 т бензину моторного, 1950,2 т дизельного пального, 1,8 т газу стислого і 107,3 т газу зрідженого.