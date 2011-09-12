Заявлена ФДМ вартість мобільних активів "Укртелекому" нижче їхньої оцінної вартості - експерт

Заявлена Фондом державного майна (ФДМ) вартість мобільних активів "Укртелекому" (Utel) на рівні 6% вартості самої компанії значно нижче їхньої оцінної вартості.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловила старший аналітик Dragon Capital Таїсія ШЕПЕТКО.

За оцінкою Т.ШЕПЕТКО, вартість бізнесу "Укртелекому" з надання послуг мобільного зв`язку становить 336 млн. дол. "Для порівняння, інвестиції в розвиток мобільного сегменту компанії аж до 2010 р. становлять 1,28 млрд. грн. (227 млн. дол.), в той же час, балансова вартість цих активів оцінювалася в близько 840 млн. грн. (110 млн. дол.) на кінець 2010 р.", - сказала аналітик. "Таким чином, ми вважаємо, що фондовий ринок може негативно відреагувати на таку низьку оцінку, озвучену ФДМ", - додала вона.

За її словами, поки що також не зовсім зрозуміло, який орієнтир вартості компанії "Укртелеком" використовував оцінювач у своїх розрахунках. "Якщо це ціна приватизації підприємства, тоді його мобільний підрозділ, виходячи з частки 6%, оцінюється в 79 млн. дол. Водночас, якщо брати поточну ринкову капіталізацію компанії, то ціна мобільного бізнесу складе всього 54 млн. дол.", - зазначила вона.

При цьому, за словами Т.ШЕПЕТКО, в будь-якому з вищенаведених випадків розрахована вартість явно нижче оціночної вартості мобільних активів, про яку згадували нові власники "Укртелекому", коли приймали рішення про їх відчуження (більше 25% активів підприємства на кінець 2010 р. , або 329 млн. дол.)

Нагадаємо, за словами глави департаменту договірного менеджменту Фонду державного майна України (ФДМ) Юрія НІКІТІНА, оціночна вартість підрозділу мобільного зв`язку Utel, який виділяється зі складу ПАТ «Укретелеком» в окрему юридичну особу, становить приблизно 6% від реалізаційної ціни (10 млрд. 575,1 млн. грн. - УНІАН) приватизованого пакета акцій «Укртелекому». За його словами, такі результати проведеної ще до продажу контрольного пакету «Укртелекому» його незалежної оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України надав дозвіл власнику контрольного пакета акцій «Укртелекому» - компанії «ЕСУ» - на виділення підрозділу мобільного зв`язку Utel в окрему юридичну особу. Глава ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО зазначив, що дане рішення було видано Фондом на відповідне звернення компанії «ЕСУ».

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн.