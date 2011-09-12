Технічних проблем у Як-42, що розбився під Ярославлем, не виявлено – попередні дані МАК

Москва. Технічних проблем у літака Як-42, що розбився під Ярославлем, не виявлено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна АНОДІНА повідомила у Москві на нараді з питань безпеки польотів у цивільній авіації.

«За попередніми результатами розшифровки і аналізу наявних даних, встановлено, що злітна маса літака була у межах допустимої. При перевірці екіпажем до зльоту всіх каналів управління все працювало у штатному режимі, і кермо висоти відхилялося також у штатному режимі», - сказала Т.АНОДІНА.

Він зазначила, що метеоумови на аеродромі, зокрема бічний вітер, не перешкоджали виконанню польоту.

«Двигуни працювали до моменту зіткнення з перешкодами, перед зльотом стабілізатор і закрилки були у злітному режимі. Разових команд, що свідчать про відмову авіатехніки, на записі параметричного самописця поки що не виявлено», - підкреслила вона.

Т.АНОДІНА повідомила, що у науково-технічному центрі МАК проведено відновлення записів і їх розшифровку. Фахівці почали аналіз і синхронізацію записів бортових і наземних засобів об`єктивного контролю. До роботи залучені льотні, наукові і технічні експерти ОКБ Яковлєва, лінійні пілоти. Почалася робота з ідентифікації голосів пілотів, додала вона.

За словами Т.АНОДІНОЇ, для проведення аналізу дій екіпажу на розгоні і оцінки поведінки літака на цьому етапі, окрім математичного моделювання, яке зараз проводиться, ухвалюється рішення про проведення натурного експерименту на базі льотно-випробувального інституту.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту перебували гравці місцевої хокейної команди «Локомотив». Спортсмени летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

Із 45 осіб під час катастрофи 7 вересня вижили лише член екіпажу Олександр СІЗОВ і хокеїст О.Галімов, який помер сьогодні, 12 вересня. Серед членів команди борту літака також були громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр Вьюхін.