Кабмін надасть держгарантії на залучення кредиту для будівництва метро в Дніпропетровську

Кабінет Міністрів України надасть державні гарантії на залучення 236 млн. євро кредиту ЄБРР для продовження будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Є доручення Президента України. На 99,9%, я думаю, що гарантії урядом буде надано», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, три станції метро в Дніпропетровську - «Музейна», «Центральна» і «Театральна» - буде введено в експлуатацію до 2015 року.

Віце-прем`єр зазначив, що будівництво продовжуватиметься сучасним щитовим методом підземного проходження.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2011 року на засіданні Кабінету міністрів схвалено розпорядження Кабміну про заходи із забезпечення введення в експлуатацію до 2015 року другої пускової ділянки першої черги дніпропетровського метрополітену.

Довідка УНІАН. Будівництво Дніпропетровського метрополітену було відновлене в лютому 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час перебування в Дніпропетровську в жовтні 2010 р. заявив, що фінансування будівництва Дніпропетровського метрополітену в 2011 р. має становити не менш як 250 млн. грн. Фактично на сьогодні ВАТ «Дніпрометробуд» одержав із держбюджету 50 млн. грн., із яких 20 млн. грн пішли на погашення кредиторської заборгованості підприємства і боргів із заробітної плати метробудівцям.

Дніпропетровське метро має одну лінію завдовжки 7,8 км із 6 станціями.