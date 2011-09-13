ДТП на Волині: загинули три людини

Вчора о 22.00 поблизу с. Любимів Ковельського району Волинської області сталося лобове зіткнення вантажного автомобіля «КамАЗ» з легковим автомобілем Volkswagen. Внаслідок дорожньо-транспортної події троє людей загинуло та ще одну людину у тяжкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні, повідомляє прес-служба МНС. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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