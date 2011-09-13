"Укравтодор" 15 листопада здасть в експлуатацію першу чергу об'їзної дороги в Дніпропетровську

Державна служба автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує здати в експлуатацію першу чергу Південної об`їзної дороги в Дніпропетровську 15 листопада 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з питань розвитку транспортної інфраструктури в Дніпропетровську 12 вересня повідомив начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Микола СИРОВАТСЬКИЙ.

За його словами, на сьогоднішній день на будівництві дороги освоєно 300 млн. грн. з 810 млн. грн., виділених Кабінетом міністрів у 2011 р.

Присутній на нараді віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що освоїти ще 500 млн. грн. за 63 дні - складне завдання.

Б.КОЛЕСНІКОВ пообіцяв, що якщо перша черга Південної об`їзної дороги не буде здана в заявлений термін, то М.СИРОВАТСЬКИЙ буде позбавлений службової іномарки і пересяде в «Ладу».

Віце-прем`єр-міністр України дав доручення терміново готувати проекти з будівництва 2-ї та 3-ї черги дороги.

Як повідомляв УНІАН, будівництво першої черги Південної об`їзної дороги в Дніпропетровську почалося 15 квітня 2011 р. 13 квітня Кабінет міністрів України виділив на будівництво 813 млн. грн.

Загальна протяжність дороги становить 64 км. Дорогу планується здати в експлуатацію в 2014 р.