ДЗ за 8 місяців збільшила вантажоперевезення на 9,5%

За 8 місяців 2011 року Донецькою залізницею перевезено 99,8 млн. тонн вантажів, що складає 39,8% від загальних обсягів «Укрзалізниці», і на 9,5% більше аналогічного періоду 2010 року.

Про це повідомляє прес-служба Донецької залізниці.

При цьому забезпечено середньодобове навантаження обсягом 410 тис. тонн.

Вантажообіг склав 42 441,12 млн. т/км, що на 2,5% більше плану і на 9,1% - показника відповідного періоду минулого року. З початку року вивантажено 1 млн. 449 тис. 735 вагонів, що складає 36% від загальних обсягів «Укрзалізниці» і на 6,1% більше 8 місяців 2010 р.

Середня вага вантажного поїзда брутто склала 3 297 тонн - 103,1% до плану та 99,3% до аналогічного періоду 2010 року. Середня технічна швидкість склала 39,1 км/год, що на 2,6% перевищує плановий показник і дорівнює минулорічному.

Як наголошують у повідомленні, традиційно основним видом вантажу, який перевозить Донецька залізниця, є кам`яне вугілля. За 8 місяців поточного року його навантажили 55,3 млн. тонн. Крім цього, одними з основних видів вантажів за цей період були чорні метали - 46,5 тис. тонн, флюси - 35,2 тис. тонн, кокс - 26,9 тис. тонн, нафтопродукти - 12,7 тис. тонн, будівельні матеріали - 11,5 тис. тонн та ін.

Нагадаємо, за перше півріччя 2011 року Донецькою залізницею перевезено 73,8 млн. тонн вантажів, що складає 104,4% до плану та 108,7% до аналогічного періоду 2010 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).