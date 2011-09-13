Україна і Кіпр підпишуть угоду про морське судноплавство

Україна і Кіпр створять Спільний морський комітет, в рамках якого розглядатимуться питання двосторонніх і міжнародних морських перевезень.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, підписання відповідної угоди про співпрацю між урядами держав затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 7 вересня «Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Кіпр про морське судноплавство».

Проект угоди передбачає врегулювання таких питань співпраці між Україною і Кіпром, як обслуговування суден держав у портах, взаємне визнання суднових документів і посвідчень осіб моряків договірних сторін, працевлаштування моряків, взаємодія держав під час лиха тощо.

Зокрема, положеннями угоди визначено, що Республіка Кіпр гарантує українським суднам у своїх портах таке ж ставлення, як і до суден під своїм національним прапором. Це стосується питань вільного доступу в порти, використання портових засобів для вантаження і розвантаження вантажів, посадки і висадки пасажирів, здійснення звичайних комерційних операцій і користування всіма послугами для судноплавства. Крім того, такий самий принцип діятиме і в питаннях сплати портових зборів і платежів.

Аналогічні зобов`язання щодо суден Кіпру бере на себе й Україна.

Разом з тим, сторони вживатимуть відповідно до свого національного законодавства всіх можливих заходів для скорочення часу перебування суден у власних портах і спрощення адміністративних та інших формальностей, які діють у портах.