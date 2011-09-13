Кабмін передав Дніпропетровський метрополітен територіальній громаді міста

Кабінет Міністрів України прийняв пропозицію Міністерства інфраструктури і Дніпропетровської міської ради щодо передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Дніпропетровський метрополітен" з державної власності у власність територіальної громади м. Дніпропетровська.

Відповідне розпорядження Кабміну (№842-р від 7 вересня п.р.) розміщене на сайті уряду.

Умовою передачі є неприйняття міською радою рішень, внаслідок яких зазначене майно може бути відчужене в приватну власність.

Нагадаємо, Дніпропетровськ веде переговори з ЄБРР про отримання кредиту в розмірі 230 млн. євро для продовження будівництва метрополітену. Головною перешкодою для отримання кредиту мер назвав відсутність державних гарантій і те, що метро не передане у власність місту.

Довідка УНІАН. Будівництво Дніпропетровського метрополітену було відновлене в лютому 2011 року. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час перебування в Дніпропетровську в жовтні 2010 року заявляв, що фінансування будівництва Дніпропетровського метрополітену в 2011 р. має становити не менш як 250 млн. грн. Фактично на сьогодні ВАТ «Дніпрометробуд» одержав з держбюджету 50 млн. грн., з яких 20 млн. грн. пішли на погашення кредиторської заборгованості підприємства і боргів із заробітної плати метробудівцям.

Дніпропетровське метро має одну лінію завдовжки 7,8 км з шістьма станціями.