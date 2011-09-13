На сьогодні у піратському полоні перебувають 8 громадян України

На сьогодні у піратському полоні перебувають два судна, до складу екіпажів яких входить 8 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, з 2008 року до цього часу було захоплено та скоєно напади на 36 суден із 171 громадянином України у складі екіпажу.

З початку 2010 року в полон були захоплені 4 судна, до складу екіпажу яких входили 14 громадян України. З початку 2011 року було захоплено 5 суден, у складі екіпажу було 12 громадян України.