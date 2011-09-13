Донецька залізниця за 8 місяців 2011 р. запобігла розкраданням більш як на 360 тис. грн.

За 8 місяців 2011 року працівники загальних оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці запобігли 247 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 367 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, у ході проведених заходів, спрямованих на стабілізацію оперативної ситуації на станціях і ділянках залізниці, затримано і передано правоохоронним органам 337 розкрадачів для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.

Як правило, об'єктами посягань стають вантажі, які перевозяться на відкритому рухомому складі, в першу чергу це вироби з чорних металів, брухт і вугілля.

З метою запобігання розкраданням працівниками воєнізованої охорони з початку року було супроводжено більш як 31 тис. потягів з номенклатурними та іншими цінними вантажами. Під час супроводу, з метою відбиття нападів зловмисників на вантажі як попереджувальний засіб 11 разів застосувалася табельна зброя.

Як зазначають на Донецькій залізниці, зберігається тривожна тенденція зростання фактів несанкціонованого втручання в діяльність залізниці у вигляді зловмисного пошкодження засобів сигналізації і зв'язку, рухомого складу, верхньої будови колії та іншого інженерно-технічного обладнання, яких з початку року налічується 459 випадків. Сума збитків становила 2 млн. 494,2 тис. гривень.

Також працівниками воєнізованої охорони проводиться робота з профілактики правопорушень на інших об'єктах залізниці, які найбільше страждають від злочинних посягань. Зокрема, за зазначений період згідно зі статтею 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою припинення перебування сторонніх осіб на території об'єктів залізниці, переходу залізничної колії в невстановлених місцях затримано 456 осіб, з яких 408 притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 14 тис. грн.