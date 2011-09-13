«Укрзалізниця» до кінця року планує створити логістичний центр

«Укрзалізниця» створює логістичний центр - єдину структуру зі взаємодії клієнта із залізницями.

Як повідомляє прес-служба відомства, про це сказав заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО на семінарі-нараді, присвяченому питанням розвитку процесів інформатизації комерційного господарства «Укрзалізниці» в умовах надання послуг клієнтам за європейськими стандартами, що проходить в Алушті 13-15 вересня.

За словами заступника генерального директора «Укрзалізниці» нормативна база вже напрацьовується, отже, планується, що центр почне працювати вже до кінця 2011 року.

«Логістичний центр, який діятиме «від дверей до дверей», окрім інформаційної роботи зі станціями залізниць, повинен взаємодіяти з клієнтами-вантажовідправниками, з власниками рухомого складу, з операторськими та експедиторськими компаніями, з вантажними термінальними комплексами, - центр повинен скоординувати роботу всіх учасників ринку», - зазначив П.НАУМЕНКО.

Згідно з повідомленням, ДП «Український центр транспортної логістики» створюватиметься спільно з регіональними філіалами і контакт-центрами по роботі з клієнтами на залізницях.