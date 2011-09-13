Директором з маркетингу компанії ВОЛЯ призначений Гуменюк

Директором з маркетингу компанії ВОЛЯ призначений Ярослав ГУМЕНЮК.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її словами, на цій посаді Я ГУМЕНЮК буде нести відповідальність за всі процеси, пов`язані з розробкою і реалізацією маркетингової стратегії компанії. У його обов`язки входитиме управління розробкою, впровадженням та просуванням переліку продуктів і послуг компанії для задоволення потреб зростаючої клієнтської бази ВОЛІ та посилення її позиції на телекомунікаційному ринку країни.

Довідка УНІАН. Ярослав ГУМЕНЮК закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Обіймав керівні позиції на «Нашому Радіо», підприємствах «Ласуня» і «Олімп». У телекомунікаціях - з 2006 року. Брав участь в проекті виходу бренду Beeline в Україні, інтеграції Beeline в Киргизії в рамках групи «ВимпелКом». Останні 3 роки працював керівником підрозділу бізнес-аналізу в компанії «Київстар».

ВОЛЯ є провідним загальноукраїнським телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.