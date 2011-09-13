Залізниця перевезла понад 7,7 млн. тонн зернових

З початку року залізниці України перевезли 7,764 млн. тонн зернових вантажів, з них 5,2 млн. тонн перевезено на експорт.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, у внутрішньому сполученні перевезено 2,5 млн. тонн зерна. Зокрема, Донецька залізниця перевезла 279,9 тис. тонн, Придніпровська - 832,9 тис. тонн, Південна перевезла 1503,9 тис. тонн, Південно-Західна залізниця - 2045,7 тис. тонн, Львівська - 388,8 тис. тонн, Одеська - 2712,8 тис. тонн.

Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику.

Станом на 12 вересня 2011 року на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах, на шляху прямування до них знаходиться 6741 завантажених зерновозів.

Загалом інвентарний парк вагонів-зерновозів Укрзалізниці складає 11 579 вагонів.