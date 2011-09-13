За умови належного фінансування «Укрзалізниця» готова відремонтувати всі приміські потяги.

Як повідомляє прес-центр відомства, за 8 місяців поточного року «Укрзалізниця» провела капітальний ремонт в умовах заводів 67-ми секцій приміських електропоїздів, що на 10 секцій більше ніж заплановано і на 13 секцій більше, ніж за відповідний період минулого року.\

Всього на залізницях України вимагають проведення капітальних ремонтів 523 секції електропоїздів та 66 одиниць дизель-поїздів.

Протягом поточного року іншими видами ремонтів в умовах моторвагонних депо відремонтовано 4509 секцій електропоїздів (за плану 4328 секцій) і 269 одиниць дизель-поїздів (за плану 246 одиниць).

Загалом стан наявного моторвагонного рухомого складу, основна кількість якого розроблялася і поставлялася на залізниці в 1960-1970 роках підійшов до критичної межі і найближчим часом має бути списаний. Зношення приміського рухомого складу залізниць України становить щодо електропоїздів - 80,3%; дизель-потягів - 93,1%.