"АероСвіт" і профспілка працюють над угодою з розв’язання трудового спору

Адміністрація авіакомпанії "АероСвіт" і профспілка бортпровідників авіакомпанії працюють над текстом угоди з розв’язання трудового спору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, у вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч в.о. генерального директора "АероСвіту" Олександра АВДЄЄВА і керівників ряду структурних підрозділів авіакомпанії з представниками профспілки бортпровідників. Зокрема, адміністрація представила проект вирішення фінансово-економічних проблем, що залишилися, включаючи графіки погашення заборгованості з оплати праці, що була допущена попереднім керівництвом авіакомпанії в період кризи 2008-2009 років.

Як відзначають в компанії, за підсумками сьогоднішнього діалогу сторони домовилися продовжити обговорення невирішених питань на черговій зустрічі наприкінці цього тижня. При цьому спільно відпрацьовується угода з розв’язання колективного трудового спору.

Як нагадують в компанії, ще в березні 2011 р. комісія з примирення (у складі представників бортпровідників і адміністрації авіакомпанії) зняла багато претензій, включаючи побутові і виробничі проблеми, як виконані. Тоді ж між адміністрацією і профспілкою була досягнута домовленість про спільну розробку нормативних документів і графіка вирішення більшості фінансово-економічних претензій.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що конференція бортпровідників авіакомпанії «АероСвіт» (Київ) 9 вересня ухвалила рішення почати страйк в 00.00 28 вересня з метою розв’язання колективного трудового спору, зареєстрованого ще в лютому ц.р.

За даними бортпровідників, авіакомпанія в повному обсягу виконала лише 1 вимогу з 9. У свою чергу, за даними «АероСвіту», «більшість позицій, включених до переліку претензій бортпровідників, це або розв'язані проблеми, або такі, що перебувають у стадії обговорення і підготовки документів». У компанії відзначали, що, як і у випадку з нщоедавньою акцією протесту пілотів, «хтось ззовні маніпулює профспілковими активістами авіакомпанії».

Нагадаємо, 1 серпня 2011 р. відбулася акція протесту пілотів літаків Боїнг-737 компанії «АероСвіт», через що в першій половині дня не були своєчасно відправлені до 5% рейсів "АероСвіту". Зокрема, профспілка "Ліга Лінійних пілотів" виступила з вимогою, зокрема, індексації виплат, виплати заборгованості. За результатами переговорів авіакомпанією було підписано меморандум про виплату заборгованості за червень, заборгованості за вислугу років за 2008-2009 рр., заборгованості, пов'язаної з оплатою праці других пілотів «Боїнг-737».