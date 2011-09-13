ПЗЗ додала зупинку в Фастові для електропоїздів підвищеного комфорту

Враховуючи побажання пасажирів, Південно-Західна залізниця з 14 вересня цього року вводить зупинку на ст. Фастів для електропоїздів підвищеного комфорту № 862/861 Київ-Житомир-Київ і № 884 Житомир-Київ.

Про це повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, крім того, з 17 вересня цього року, враховуючи побажання пасажирів, буде змінено розклад руху цих електропоїздів.

Поїзд № 861 Київ - Житомир відправлятиметься з Києва о 18 год. 25 хв., зупинка на ст. Фастів о 19 год. 10 хв., прибуття на ст. Житомир о 20 год. 14 хв.

Електропоїзд № 862 Житомир-Київ - відправлятиметься з Житомира о 6 год. 05 хв., зупинка на ст. Фастів о 7 год. 10 хв., прибуття на ст. Київ о 7 год. 51 хв. Електропоїзд № 884 Житомир-Київ - відправлятиметься з Житомира о 20 год. 29 хв., зупинка на ст. Фастів о 21 год. 35 хв., прибуття на ст. Київ - о 22 год. 20 хв.