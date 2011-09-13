Основне навантаження на перевезення вболівальників Євро-2012 ляже на Укрзалізницю

В Україні основне навантаження на перевезення вболівальників чемпіонату Європи з футболу в 2012 році всередині країни ляже на «Укрзалізницю».

Про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ після відкритого уроку в навчально-виховному комплексі №1.

Він зазначив, що «в процесі підготовки до чемпіонату ми шукали багато рішень, які могли б допомогти, приміром, у питанні транспортного забезпечення турніру».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ підкреслив, що саме залізниця забезпечить основне внутрішнє перевезення пасажирів в Україні й вона повинна бути готова до цього. «Ми покладаємо значні очікування на «Укрзалізницю». Ми провели декілька семінарів для наших колег із «Укрзалізниці» на базі швейцарської залізниці. Й сьогодні ми можемо констатувати, що на «Укрзалізницю» ляже основне завантаження з точки зору перевезення вболівальників усередині країни», - сказав директор турніру Євро-2012 в Україні.