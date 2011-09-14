Слідство встановило: Як-42 впав через "помилку блондинки"

Причина авіакатастрофи Як-42 під Ярославлем, що забрала життя 44 людей, встановлена: літак злітав із невимкненим стоянковим гальмом, заявило газеті "Московський комсомолець" джерело в авіапромі, близьке до розслідування. Як стверджує співрозмовник видання, комісія встановила, що до трагедії призвів грубий прокол пілотів, який автомобілісти називають "помилкою блондинки", і літак злітав на "ручнику".

Як пише "МК", стоянкове гальмо літака є аналогом ручного гальма в автомобілі і використовується лише під час стоянки. Хоча повітряне судно, перебуваючи на гальмі, може рушити з місця і проїхати якусь відстань, потужності двигуна для повноцінного розгону і зльоту в такому стані не вистачає.

За даними джерела "МК", із розшифровки "чорних скриньок" Як-42 з`ясувалося, що перед зльотом командир повітряного судна Андрій Соломєнцев наказав другому пілотові Ігорю Жевелову взяти керування на себе, пояснивши рішення поганим самопочуттям. При цьому, відзначає видання, за відключення стоянкового гальма відповідає саме командир літака.

Джерело не виключає, що коли Як-42 почав розгін, пілоти нарешті помітили, що злітають на "ручнику", і відключили його, проте було вже надто пізно. Екіпаж міг вирішити продовжувати зліт, понадіявшись на великий запас ЗПС - літак стартував з половини смуги.

Можливо, прояснити ситуацію допоможе слідству бортінженер Олександр Сізов, який вижив у катастрофі. Він міг бачити, що відбувалося зі стоянковим гальмом. Поки із Сізовим, який проходять лікування в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, слідчим не дозволяють спілкуватися лікарі.

Пілот-випробувач Сергій Книшов заявив газеті, що йому важко повірити у версію зльоту на "ручнику", бо таке неможливо не помітити. Хоча, якщо командиру стало погано під час польоту і керував злетом другий пілот, могло статися й таке, зазначив експерт. За словами Книшова, за нинішнього рівня навчання і страхітливої ситуації в російській авіації загалом, другий пілот - "це практично нуль".

За даними "МК", офіційний висновок про причини катастрофи може бути підготовлено вже в середу.