Залізниці України за 8 місяців збільшили вантажоперевезення на 8%

За вісім місяців 2011 року залізничним транспортом України перевезено 303,6 млн. тонн вантажів, що на 8,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державній адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».

Зокрема, протягом цього періоду зросли обсяги транзитних перевезень - на 13,3%, внутрішніх - на 8,9%, експортних - на 7,7% та імпортних - на 0,4%.

У внутрішньому сполученні перевезено 165,5 млн. тонн вантажів. Серед них переважали кам`яне вугілля – 61,4 млн. тонн, залізна і марганцева руди – 26,9 млн. тонн і мінбудматеріали – 26,4 млн. тонн.

Експортних вантажів перевезено майже 83 млн. тонн. Основу експортного вантажопотоку становили залізна і марганцева руди – 22,4 млн. тонн, мінбудматеріали – 17,4 млн. тонн, чорні метали – 15,3 млн., зерно і продукти помелу – 5,6, кам`яне вугілля – 4,9 млн. тонн, нафта і нафтопродукти – 2,7 млн. тонн.

У транзитному сполученні перевезено 35 млн. тонн вантажів. Основу транзиту становили нафта і нафтопродукти – 10,7 млн. тонн, кам`яне вугілля – 5,9 млн. тонн, залізна і марганцева руди 8 млн. тонн, хімікати – 1,9 млн. тонн і чорні метали – 1,8 млн. тонн.

При імпортних перевезеннях основну частину вантажів становили кам`яне вугілля – 7,9 млн. тонн, нафта і нафтопродукти 2,7 млн. тонн, залізна і марганцева руди – 2,3 млн. тонн і мінбудматеріали – 1,4 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, перевезення вантажів залізничним транспортом України за 7 місяців п.р. порівняно з січнем-липнем 2010 р. зросло на 9,1% - до 264,1 млн. тонн, у т.ч. відправлення вантажів - на 9,1% - до 216,7 млн. тонн.

Протягом 2010 року залізниці України перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.