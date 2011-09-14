«Укрзалізниця» обговорила в Пекіні питання розвитку транспортних коридорів

«Укрзалізниця» обговорила в Пекіні (Китайська Народна Республіка) питання розвитку транспортних коридорів.

Як повідомив УНІАН прес-центр відомства, 6-9 вересня 2011 року в Пекіні відбулася XXXIX сесія Наради міністрів ОСЗ (Організація співдружності залізниць), в якій взяли участь делегації країн - членів ОСЗ з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Угорщини, В`єтнаму, Казахстану , Китаю, КНДР, Латвії, Литви, Молдови, Монголії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Таджикистану, Узбекистану, України, Чехії та Естонії.

Під час роботи сесії обговорювали актуальні питання взаємодії між залізничними системами, узгодження транспортного права різних країн, прискорення перетину вантажами кордонів, взаєморозрахунків між залізничними адміністраціями, тарифну політику тощо. Крім того, велику увагу було приділено питанням подальшого розвитку транспортних коридорів, впровадження уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС і обрису основних напрямків роботи на 2012 рік.

Довідка УНІАН. Організація Співробітництва залізниць є міжнародною транспортною організацією, створеною в 1952 році з метою розвитку міжнародних вантажних і пасажирських залізничних перевезень, науково-технічного співробітництва, сприяння технічному прогресу, координації роботи з розвитку міжнародних залізничних коридорів. Штаб-квартира організації знаходиться у м. Варшава (Польща). Членами ОСЗ є транспортні міністерства, центральні державні органи, які відають залізничним транспортом 25-ти країн. Шість органів управління залізницями західноєвропейських держав мають статус спостерігачів. Понад 31 європейська компанія має статус приєднаних підприємств.