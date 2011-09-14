Збитки Донецької залізниці від приміських перевезень за 8 місяців зросли більш ніж на 16%

За 8 місяців поточного року збитки Донецької залізниці від приміських перевезень становили 315,1 млн. грн., що на 44,1 млн. грн. (16,2%) більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, покриття витрат доходами при здійсненні приміських перевезень становить лише 5,95%.

Зокрема, за 8 місяців ц.р. по залізниці у приміському сполученні перевезено 32,5 млн. осіб, з них понад 29,1 млн. (89,5%) - пасажири пільгових категорій. Щомісяця Донецька залізниця зазнає збитків від приміських пасажирських перевезень у розмірі понад 39,4 млн. грн.

Як наголошується у повідомленні, критичною є ситуація з отриманням компенсації за пільгові перевезення пасажирів. Зокрема, з початку року Донецькою залізницею перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 18 млн. 424,5 тис. грн., компенсація одержана лише у розмірі 5 млн. 378,5 тис. грн. - 29% від необхідної суми.

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 16 517,4 тис. грн, а отримано лише 5 080,2 тис. грн компенсації (30,8 %). Окрім заборгованості держадміністрацій за цей рік Донецька залізниця недоотримала за 2010 рік від Донецької обласної держадміністрації - 9,2 млн грн та від Луганської обласної держадміністрації - 1,0 млн грн.

За цей рік від Донецької обласної держадміністрації одержано 3 799,7 тис. грн (28,4 %); від Луганської обласної держадміністрації - 1 280,5 тис. грн (40,8 %); від Міністерства освіти і науки України — 298,3 тис. грн (18 %). Від Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту компенсації не надходить взагалі.

Як зазначають у прес-службі, якщо ситуація з компенсацією за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні не зміниться на краще, Донецька залізниця відмінятиме найбільш збиткові та найменш популярні поїзди.

За інформацією прес-служби Донецької залізниці, на сьогодні тарифи на проїзд залізницею в приміському сполученні значно нижчі, порівняно з іншими видами транспорту. Зокрема, згідно з Правилами перевезень вартість проїзду в приміському сполученні до 5 км становить 3,8 грн, до 20 км - 5,0 грн, а максимальна (до 300 км з однією пересадкою) - 20 грн.

26 категорій пасажирів мають пільги на проїзд у приміському сполученні.