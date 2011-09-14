ВНЗ залізничної галузі починають навчання працівників на посаду комерційних агентів

Вищі навчальні заклади залізничної галузі почали організовувати роботу за цільовим навчання працівників за спеціальністю «Агент комерційний».

Як повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», про це в інтерв`ю журналістам сказав начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК.

Він нагадав, що у функціональні обов`язки агентів входить: оформлення перевізних документів та здійснення розрахунків на перевезення вантажів; організація роботи з виконання вантажних і комерційних операцій (навантаження, вивантаження, прийом, видача та зважування вантажу); надання довідково-інформаційного сервісу в умовах перевезення і тарифів.

Як раніше повідомлялося, з 1 липня 2011 року на залізницях України був введений електронний документообіг під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Враховуючи це, для фахівців, що оформляють документи під час вантажних перевезень, буде проведено спеціальне навчання для отримання нової професії - агента комерційного.

«Укрзалізниця» замінила посади товарного касира і прийомоздавальника вантажу на посади агентів комерційних з метою реорганізації підходу до якості обслуговування клієнтів. Прийняття працівників на посаду комерційних агентів, пов`язану з оформленням вантажних перевезень на автоматизованих робочих місцях, розпочато з 1 серпня 2011 року.