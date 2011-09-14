Львівська залізниця починає відбір волонтерів до Євро-2012

З 15 вересня по 15 жовтня на Львівській залізниці триватиме відбір волонтерів, які працюватимуть на залізниці під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, до участі в конкурсі запрошують студентів вузів залізничного транспорту III-IV рівнів акредитації.

Серед основних вимог, які організатори висувають до майбутніх волонтерам, насамперед - вік від 18 до 23 років; привабливі зовнішні дані; розмовна англійська мова (друга іноземна мова є додатковою перевагою); зважене рішення стати волонтером та щире бажання надання допомоги учасникам чемпіонату та уболівальникам.

Кандидати повинні бути доброзичливими і врівноваженими, ввічливими, вміти працювати в колективі.

Конкурсний відбір проведуть у три етапи. З 15 по 30 вересня - прийом заяв, з 1 по 15 жовтня - проведення співбесід, а з 15 по 18 жовтня всі кандидати отримають позитивні або негативні відповіді.

На Львівській залізниці волонтерів планують задіяти в пасажирських вагонах, де вони будуть надавати інформаційні послуги пасажирам.