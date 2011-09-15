УЗ планує створити Єдиний розрахунковий центр і уніфікувати перевізні документи

З метою оптимізації розрахунків клієнтів за внутрішні та зовнішні перевезення «Укрзалізниця» планує створити Єдиний розрахунковий центр (ЄРЦ).

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це сказав начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК на семінарі-нараді «Розвиток процесів інформатизації комерційного господарства «Укрзалізниці» в умовах надання послуг клієнтам за європейськими стандартами», що відбувається в Алушті 13-15 вересня.

«Ми почали новий етап інформаційного забезпечення вантажних перевезень, що закінчиться повною ліквідацією паперового документообігу при перевезенні та якісно новим рівнем розвитку транспортно-експедиційного обслуговування клієнтів», - повідомив В.ІВАЩУК. За його словами, майбутній центр оброблятиме всі документи за однотипною технологією і для цього планується уніфікація програмного забезпечення для обробки документів. У ЄРЦ діятимуть єдиний на території України договір і замовлення на послуги, єдиний ідентифікатор відправника і використання електронного документа з цифровим підписом.

В результаті створення центру на підставі вдосконаленого програмного забезпечення залізничники одержують логічний контроль інформації, оперативне проведення розрахунків, оптимізацію формування звітності вантажних залізничних станцій і загальної звітності Єдиного розрахункового центру.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» також планує перейти на єдину стратегію розрахунків в імпортних, експортних і транзитних перевізних операціях.