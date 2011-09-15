«Укрзалізниця» підготує до зими майже 5 тис. пасажирських вагонів

«Укрзалізниця» почала підготовку до зими і підготує майже 5 тис. пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомив прес-центр відомства.

Згідно з повідомленням, у період з 15 вересня по 25 жовтня 2011 р. «Укрзалізниця» проведе осінньо-зимовий комісійний огляд і технічне обслуговування пасажирських вагонів з метою забезпечення стійкої роботи пасажирського вагонного парку в період зимових перевезень 2011-2012 років.

До зимових перевезень «Укрзалізниця» планує підготувати 4898 пасажирських вагонів, із них 3055 - з електричною системою опалення. Зокрема, Південно-Західна залізниця до зими підготує 1019 вагонів, Придніпровська - 1034, Львівська - 843, Південна - 700, Донецька - 689, Одеська - 613.