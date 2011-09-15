Львівська залізниця влітку збільшила перевезення пасажирів на 4% - до 3 млн. осіб

Протягом червня-серпня 2011 р. на Львівській залізниці в прямому і місцевому сполученні перевезено 3 млн. 065,753 тис. пасажирів, що на 4,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як повідомляє УНІАН прес-центр Львівської залізниці, від реалізації квитків залізничники одержали 284 млн. 529 тис. 804,35 грн., що на 7,3% більше тогорічного показника.

Наступного року на магістралі очікують збільшення пасажирських перевезень на 8-10% порівняно з показниками поточного року, враховуючи проведення в Україні Євро-2012.

Як наголошується в повідомленні, основними напрямами літніх перевезень були південний і кримський. Зокрема, за 3 місяці літа у напрямі Криму перевезено 189 тис. 323 пасажири, назад - 204 тис. 039 пасажирів. Проти минулого року цей показник зменшився на 10%, тому пасажирські потяги курсували неповними схемами через відсутність пасажирських вагонів.

Також упродовж літа Львівська залізниця виконала 1242 заявки на перевезення організованих груп дітей (загалом 48 700 школярів), що на 16% більше, ніж торік .

Більш як удвічі збільшилася кількість використання вагонів для людей з обмеженими фізичними можливостями: цього року за літні місяці такою послугою скористалися 140 осіб (у 2010 році - 62 інваліди). Найпопулярнішими напрямами для курсування таких вагонів були Сімферополь, Слов`янськ, Херсон і Київ.