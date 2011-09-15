Південно-Західна залізниця оголосила конкурс з відбору волонтерів до Євро-2012

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) упродовж місяця, починаючи з 15 вересня ц.р., проводитиме конкурс з відбору волонтерів для надання інформаційних послуг у пасажирських поїздах на період проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Конкурс проводиться серед студентів вишів залізничного транспорту III-IV рівня акредитації віком від 18 до 23 років, які володіють розмовною англійською мовою. Додатковою перевагою для участі студента в заходах є володіння кількома іноземними мовами. Також серед вимог - зважене рішення стати волонтером, щире бажання допомагати, бути доброзичливим і урівноваженим, уміння посміхатися і працювати в колективі.