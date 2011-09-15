Між Україною і Катаром буде встановлено регулярне повітряне сполучення

Між Україною і Державою Катар буде встановлено регулярне повітряне сполучення.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідне розпорядження «Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Держави Катар про повітряне сполучення» було схвалено 14 вересня 2011 року на засіданні уряду.

Угода визначатиме порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між Україною і Катаром і порядок призначення авіапідприємств. Також документом будуть встановлені умови, згідно з якими авіапідприємствам надаватимуться і відмінятимуться дозволи на виконання регулярних польотів.

Угода про повітряне сполучення між Україною і Катаром передбачатиме взаємне визнання посвідчень членів екіпажа і дозволить авіапідприємствам укладати комерційні домовленості на виконання перевезень зі спільним використанням кодів тощо.

Угода між урядами обох країн про повітряне сполучення розроблена для створення двосторонньої договірно-правової бази для встановлення регулярного повітряного сполучення між Україною і Державою Катар.