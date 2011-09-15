Роботи з підготовки до Євро-2012 на залізницях виконуються відповідно до графіка - Козак

За результатами комісійного огляду 15 вересня ділянки Донецьк-Ясинувате-Лозова-Дніпропетровськ, який здійснювалася на території трьох залізниць, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК відзначив, що всі роботи виконуються згідно з графіком, і це дає право заявляти, що залізничний транспорт України чітко і своєчасно виконає всі завдання з підготовки до проведення в Україні Євро-2012.

Про це УНІАН повідомляє прес-центр «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, програма поїздки включала огляд найважливіших об`єктів, які будуються в рамках впровадження прискореного залізничного руху, реконструкції вокзалів, електрифікації залізниць тощо.

Першим об`єктом огляду став вокзальний комплекс станції Донецьк, де проводяться роботи з реконструкції старої будівлі вокзалу і будівництва приміського і транзитного вокзалів. Генеральний директор відзначив, що роботи проводяться згідно з графіком, і до кінця року будуть завершені.

Також В.КОЗАК оглянув локомотивне депо Ясинувате-Захід, де буде створено сервісний центр для обслуговування нових електровозів 2ЭЛ4. Зараз вже почато роботи з проектування будівництва нового цеху з ремонту електровозів. До інвестиційного проекту зі створення сервісного центру мають залучити завод-виробник, який поставлятиме нову техніку на українські дороги. Саме ж будівництво почнеться вже наступного року. За словами В.КОЗАКА, будівництво сервісного центру - частина важливого інвестиційного проекту «Укрзалізниці» з оновлення тягового рухомого складу.

Крім того, на станції Лозова гендиректор спільно з керівництвом Південної залізниці перевірив хід проведення реконструкції тягової підстанції Лозова і технологію роботи станції в умовах стиковки змінного і постійного струму. Також він проінспектував хід реконструкції шляхопроводу на станції Лозова. На сьогодні виконано близько 45% загального обсягу робіт з реконструкції шляхопроводу, зазначається в повідомленні.

«Головною нашою метою є створення комфортних умов для перевезення пасажирів з максимальною швидкістю, що можлива в наших умовах, і ми виконаємо всі взяті на себе зобов`язання», - наголосив В.КОЗАК.