Корпорація Intel уклала угоду з Google у сфері розробки смартфонів

Корпорація Intel уклала нову угоду з Google, яка допоможе Intel добитися зростання в сегменті смартфонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Intel.

Зокрема, Intel і Google оптимізують Android для роботи на процесорах Intel Atom. Спільними зусиллями партнери прискорять комерційний запуск перших смартфонів з процесорами Intel та операційною системою Android. Нововведення в технологію виробництва і конструкцію платформи допоможуть більш як у 20 разів скоротити споживання енергії обчислювальних систем у режимі очікування до 2013 р.

Нині інженери Intel працюють над новою технологією управління електроживленням для смартфонів (ультрабуків – ТМ Ultrabook), яка допоможе відкрити нові призначені для користувача можливості шляхом постійного підключення до мережі.

За словами президента і головного виконавчого директора Intel Пола ОТЕЛЛІНІ, Intel має намір добитися зростання в нових сегментах ринку, які не входять до її традиційного бізнесу. П.ОТЕЛЛІНІ вважає, що ультрабуки, поміщені в тонкий і легкий корпус, стануть найбільш зручними персональними обчислювальними системами з повноцінною функціональністю. Розробкою ультрабуків Intel займається разом зі своїми партнерами. Випустити перші комп`ютери, вартість яких перебуває в середньому ціновому діапазоні, планується до новорічних свят.

Як заявив голова компанії, інженери Intel продовжать працювати над новою категорією і на початку 2012 р. переведуть її на процесори «Ivy Bridge» на базі 22-наномікронного техпроцесу із застосуванням технології 3-D Tri-gate.

П.ОТЕЛЛІНІ зазначив наявність ефективних відносин між Intel і Microsoft, додавши, що майбутня Windows 8 встановлюватиметься на широкий спектр обчислювальних пристроїв, включаючи планшети, гібриди, ультрабуки тощо.

У 2013 р. планується запуск архітектури «Haswell», в яку будуть додані нові алгоритми керування електроживленням ультрабуків, додав П.ОТЕЛЛІНІ. Як очікується, поліпшення в технології виробництва і конструкції платформи допоможуть знизити споживання енергії в очікувальному режимі більш як у 20 разів, порівняно з існуючими розробками, без зниження продуктивності. За прогнозом голови компанії, до 2013 р. нововведення забезпечать більш як 10 діб автономної роботи за умови підтримуваного підключення до мережі. Це відкриє абсолютно нові можливості, оскільки приймати пошту, одержувати оновлення із соціальних мереж і свіжий цифровий контент можна буде безперервно.

За словами П.ОТЕЛЛІНІ, в майбутньому ультрабуки споживатимуть настільки мало енергії, що зараз це навіть важко уявити. Учені Intel розробили чіп, який дає комп`ютеру змогу запускатися від сонячного елемента розміром з поштову марку. Цей дослідний проект Intel під назвою «Near Threshold Voltage Core» покликаний створити систему, здатну працювати в умовах відсутності потужного джерела струму.

Довідка УНІАН. Intel – світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема мікропроцесорів та ін. чипів.