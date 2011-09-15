КМДА заборонила пересувну торгівлю у метро

Київська міська державна адміністрація заборонила пересувну торгівлю у метро.

Текст відповідного розпорядження від 3 вересня 2011 р. №1601 оприлюднено на офіційному порталі КМДА.

Рішення прийнято відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” та з метою приведення нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у відповідність до вимог чинного законодавства.

У документі зазначається: “визнати таким, що втратило чинність, розпорядження КМДА від 19.08.2009 №921 “про впорядкування розміщення пересувних торговельних об’єктів на території комунального підприємства “Київський метрополітен”.

Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням дозволив пересувну торгівлю на території столичного метрополітену. Згідно з цим документом, міськадміністрація анулювала пункт свого розпорядження від 24 лютого 2005 року, що забороняє укладати договори на розміщення пересувної торгівлі на території комунальних підприємств «Київський метрополітен», «Київпастранс» і «Київавтодор».

При цьому міськадміністрація дозволила Київському метрополітену укладати з підприємцями тимчасові договори на право розміщення пересувних лотків, столів і рундуків строком до одного місяця з правом переукладення.

Також підприємство спільно з Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ у Києві мало ліквідовувати пересувні торгові точки тих підприємців, які торгуватимуть без договорів.