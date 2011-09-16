Понад 60% програмістів з України та Росії хочуть працювати за кордоном - опитування

Більш як 60% українських та російських ІТ-фахівців розглядають можливість переїзду на роботу за кордон. При цьому кожен п’ятий з наших співвітчизників вживає для цього певні заходи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Міжнародним кадровим порталом hh.ua.

За результатами опитування, 63,1% українських програмістів хочуть поїхати працювати за кордон. Результати аналогічного опитування, яке було проведено на порталі hh.ru, засвідчило таку ж ситуацію в наших північних сусідів. Не набагато більше програмістів Росії – 63,7% – теж не проти залишити свою країну. Щоправда, росіян, які категорично проти переїзду, більше, ніж українців – 7,6% проти 4,3% відповідно.

Дослідження також показало, що в програмістів з України та Росії різна мотивація для трудової міграції. Якщо більшість наших співвітчизників - 52,6% - хочуть за кордон через високий рівень життя, соціальні гарантії - 45,2%, високі зарплати - 40%, і лише після цього – через можливість отримати нові знання - 36,9% опитаних. То росіяни на перше місце ставлять саме закордонний досвід - 44,6% респондентів, а вже потім високий рівень життя - 44,4%, соціальні гарантії - 42,1%, і зарплату - 26,5%.

Найбільше програмістів приваблюють роботодавці Європи - 33,4% українців і 21% росіян, і Америки - 21,6% і 16,2% відповідно. Кожен десятий ІТ-спеціаліст з України готовий працювати в будь-якій закордонній компанії. В Росії ж таких - 6,7%. Як виявилося, компанії Азії однаково не привабливі в обох країнах. Лише 2,4% українських програмістів і 1,9% російських готові емігрувати на Схід.

Серед українських ІТ-фахівців популярністю користуються США (туди готові переїхати 3,6% респондентів), Канада (2,8%), Німеччина (2,08%), Австралія (1,92%), Велика Британія (1,44%) та Чехія (1,4%). У російських програмістів в пріоритеті США (3,4%), Австралія (3,2%), Канада (2,2%) та Велика Британія (1,7%). При цьому лише 0,32% наших програмістів хотіли б працювати в Росії і 0,14% наших північних сусідів розглядають можливість переїхати до України.

hh.ua при цьому зазначає, що ІТ-спеціалісти користуються найбільшим попитом на ринку праці в Україні. На початок вересня на одного Android-, С++-, PHP, Java-програміста приходилося більше двох вакансій. У серпні ІТ-фахівці вперше очолили ТОП-10 високооплачуваних професій. Їм пропонували більше, ніж фінансовим директорам і директорам з продажу.

*** В опитування взяли участь 1 348 ІТ-спеціластів, з яких 728 – росіяни, а 620 – українці. 75% респондентів в даний момент працевлаштовані, а 25% - шукають місце роботи. Всі респонденти анонімні, але з одного ip-адреси можна відповісти лише один раз.

hh.ua – Міжнародний кадровий портал. Українська компанія Групи HeadHunter (Росія, Україна, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія і Казахстан), яка входить до Mail.ru Group. Користувачі порталу hh.ua - менеджери середньої та вищої ланки. 51% - жінки, 49% - чоловіки. Середня заробітна плата, яку затребують власники резюме на hh.ua, становить 6000 гривень.